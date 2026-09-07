Allegri cambia il Napoli per l'Arsenal: novità De Bruyne dal 1' ma non solo

Mercoledì sera al Maradona arriva l'Arsenal per l'esordio in Champions League. L'occasione del riscatto per un Napoli che arriva da due sconfitte di fila in campionato: dopo lo stop contro il Como, quello contro l'Inter che brucia ancora per la doppia rimonta dei nerazzurri nel finale. E allora contro i Gunners si annuncia qualche cambio di formazione. Ma non in difesa, nonostante i cinque gol già subiti nelle prime tre partite: troppo poco tempo per la rivoluzione.



Debutto in azzurro da dimenticare per Badiashile: il francese ex Chelsea è apparso spaesato e poco reattivo ed è 'colpevole' sul gol del 2-2 di Thuram a San Siro. Beukema è quasi pronto ma non abbastanza per farlo partire titolare: bisognerà aspettare le gare contro il Bologna o la Fiorentina prima della sosta. La novità in Champions sarà la presenza di De Bruyne per la prima volta nell'undici titolare di Allegri al posto di Vergara. Quando vede il rosso Arsenal il belga si infiamma: è la squadra a cui Kevin ha segnato più gol in carriera, otto, tutti in Premier League. Non solo: a sinistra nella linea a quattro Olivera potrebbe prendere il posto di Spinazzola mentre Gilmour potrebbe far rifiatare Lobotka in mezzo al campo.