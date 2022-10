Napoli, Zielinski: "S di Spalletti come sogno scudetto"

NAPOLI

Ancora in forse la convocazione di Osimhen per Cremona: la decisione sabato

© Getty Images "'La S di Spalletti come scudetto? È il sogno di tutta la gente che tifa Napoli che la S di Spalletti sia quella dei sogni". Parola di Piotr Zielinski. Gli azzurri non vogliono più fermarsi: dopo lo spettacolo offerto ad Amsterdam contro l'Ajax, si rituffano in campionato con l'obiettivo di proseguire la fuga in testa alla classifica. "Il mister ci ha fatto i complimenti per la bellissima partita, ma ci ha ricordato che non abbiamo fatto ancora niente - ha proseguito il centrocampista polacco a Kiss Kiss Napoli - Già con la Cremonese sarà molto difficile, sarà un'altra gara. Dobbiamo essere concentrati al massimo e dare tutto per vincere".

Tornando sulla vittoria di Amsterdam: "È stata una serata magica non solo per noi ma per tutti i napoletani che tifano Napoli. Siamo andati sotto, ma c'era tutto il tempo per risolvere la partita e così abbiamo fatto". E ancora: "Le mie condizioni sono buone, oggi ho fatto tutto l'allenamento e non ho sentito nessun fastidio. Sto facendo bene, ma si può ancora migliorare - ha proseguito Zielinski - Io leader? Diciamo di sì, cerco di dare il mio massimo per la squadra. Se questa squadra può fare meglio di quella di Sarri? Spero di sì, siamo un'ottima squadra. C'è tutto per fare bene, lo stiamo dimostrando ma stiamo solo all'inizio. Sono sicuro che la squadra farà tutto il possibile per trasformare i sogni in realtà".



Nella trasferta di Cremona potrebbe tornare a disposizione Victor Osimhen, che nell'allenamento mattutino ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Potrebbe. Perché l'attaccante nigeriano è fuori causa dal 7 settembre per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra e in casa Napoli non vogliono correre rischi: Spalletti, insieme allo staff medico azzurro, deciderà sabato se portarlo con la squadra. Il suo ritorno in campo sarà comunque graduale.