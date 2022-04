Napoli, una Collezione da "D10S": presentate le nuove tute dedicate a Maradona

A Napoli il mito di Diego Maradona è sempre vivo. Non solo nel cuore dei tifosi, ma anche sulla "pelle" dei giocatori di Spalletti. Dopo il successo delle maglie ispirate al genio di Maradona, il club azzurro ha presentato infatti le tute dedicate al mito di Diego. Una nuova mini collezione da "D1OS" realizzata in collaborazione con EA7 in due varianti: blu e azzurra. Osimhen & Co. la indosseranno per la prima volta all'ingresso in campo in occasione del match contro la Fiorentina.