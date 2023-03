Napoli, tegola Osimhen: lesione all'adduttore, salta la sfida col Milan

BOMBER KO

Il bomber azzurro è rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale e i controlli hanno evidenziato un problema muscolare

Tegola Osimhen in casa Napoli. Il bomber azzurro è infatti rientrato dagli impegni con la nazionale lamentando un fastidio all'adduttore sinistro e i controlli strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, ma l'attaccante salterà sicuramente il big match contro il Milan in programma domenica sera. Il giocatore verrà poi rivalutato settimana prossima.

La sua presenza, però, è seriamente in forse anche per l'andata di Champions League, sempre con i rossoneri, il prossimo 12 aprile. Ci si aspetta, infatti, che resterà fermo per circa 15-20 giorni, come ha confermato anche il presidente Aurelio de Laurentiis. "Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo", ha detto parlando all'uscita dell'Assemblea di Lega A andata in scena a Milano. "Fiducia per l'andata con il Milan? Sono partite sempre dove il risultato è triplo, non si può mai sapere. Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Scaroni e Maldini hanno una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno, speriamo che le forze siano equilibrate per regalare ai tifosi un bellissimo spettacolo che è quello che deve regalare il calcio", ha aggiunto.

Per il resto, "nella seduta di allenamento, il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Diego Demme ha svolto l'intera sessione in gruppo. Il terzino destro Bereszynski, anche lui infortunatosi in nazionale, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Frank Anguissa è rientrato dall'impegno con la Nazionali e ha svolto l'intera seduta in gruppo", ha comunicato il Napoli.