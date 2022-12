Napoli, Spalletti: "Vogliamo che Demme resti. Voci su Kim? Qui il posto giusto per lui"

LE PAROLE

Il tecnico azzurro ha parlato alla vigilia dell'amichevole con il Crystal Palace. "Senza sosta avremmo iniziato a pareggiare"

© Getty Images "Chi dice che era meglio non fare il break perché stavamo andando bene... Io dico che invece serviva un momento di pausa perché la squadra aveva bisogno di tirare il fiato dopo una partenza così. Probabilmente è scomoda per le squadre che avevano trovato la quadra nell'ultimo periodo, non noi. Se avessimo giocato sarebbe arrivato qualche pareggio, invece ora questo periodo ci permette di ripartire forte e guardare avanti con fiducia". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della seconda amichevole contro il Crystal Palace nel ritiro in Turchia. Sul mercato: "Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide".

Vedi anche napoli Antalyaspor-Napoli 2-3: Raspadori decisivo in Turchia

E ancora sulle eventuali operazioni nella finestra di gennaio: "Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli e non vogliamo avvenga niente, né in entrata né in uscita, poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha... Però ha avuto anche un infortunio, ma se vuole giocare cercheremo poi di restare così lo stesso perché ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza".

Sulle condizioni di Sirigu, Rrahmani e lo stesso Demme: "Sirigu sta facendo un programma che prevedeva poi valutazioni step by step e siamo contenti del livello che ha raggiunto, quando rientrerà farà poi allenamenti, così come Rrahmani che ha sfruttato questa pausa per rimettere dentro lavoro a secco e poi inizierà col pallone a Napoli. Demme ha questo affaticamento ma senza lesione e sta fuori a scopo precauzionale domani".

Sulle voci di un interessamento del Napoli per i talenti turchi Kadioglu e Guler: "Noi abbiamo Giuntoli, è lui che vede le situazioni per essere pronto. Noi siamo tranquilli, finiremo con questa rosa qui. Siamo felici di avere questi professionisti". Sulle voci intorno a Kim: "Ci sono probabilmente società che hanno più blasone come storia, ma meno blasone di passione. Non credo possa lasciare il Napoli, si trova così bene in città ed è così adatto al nostro modo di essere e mi sembra sia proprio nel posto giusto per lui".