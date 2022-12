Antalyaspor-Napoli 2-3: Raspadori decisivo in Turchia

Il Napoli inizia con una vittoria il suo ritiro in Turchia: 3-2 all'Antalyaspor con protagonista Giacomo Raspadori. L'ex Sassuolo realizza una doppietta, segnando due reti all'8' su iniziativa personale e al 61' su assist di Ndombele: nel mezzo, il raddoppio di Politano (15') che batte Uysal sul primo palo e il momentaneo 1-2 firmato da Mehmedi (55') per i padroni di casa, che segnano anche all'86' con il calcio di punizione di Ozmert.