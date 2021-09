Napoli, Spalletti: "Vittoria meritata, ma dobbiamo fare meglio di così"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo la vittoria con la Juve: "Noi fortissimi? Siamo quello che si fa, non quello che si dice"

Luciano Spalletti si gode la vittoria contro la Juventus, ma tiene i piedi ben saldi a terra. "Dobbiamo fare meglio di così, vittoria non nettissima ma meritata - ha commentato il tecnico del Napoli -. Dobbiamo fare meglio nella costruzione dell'azione e Manolas è uno di quelli che deve migliorare molto. Noi fortissimi? Siamo quello che si fa, non quello che si dice". Su Koulibaly: "E' il comandante di questa squadra, è veramente un grande uomo". Getty Images

"Alla fine del primo tempo si tenta sempre di dire qualcosa e fare qualcosa. Ciò che diventa fondamentale è la reazione dei calciatori - le sue parole a Dazn - . Nessuno ti consegna a casa quello che vuoi, se non reagisci le cose continuano come erano iniziate. Nel secondo tempo abbiamo messo questo trequartista in più, Ounas, e lì qualche sbocco l'abbiamo trovato. Però poi è stata la pressione in generale che ha determinato che ci fossero degli errori, sia da parte nostra perché il primo gol è un infortunio, sia da parte della Juventus".

La svolta nel secondo tempo. "A fine primo tempo bisognava fare di più, l'ho detto e loro erano d'accordo. La Juventus abbassava l'attaccante a venti metri dall'area di rigore, non c'erano spazi per i passaggi nella trequarti. Ma avendo i quinti a metà strada siamo riusciti a dargli fastidio. Ma noi dobbiamo fare meglio di così. Si possono fare tutti i complimenti che ci pare, la squadra ha meritato di vincere, poi ci si mette lì, si ricrea quella corteccia di ciò che va migliorato. Nella costruzione dell'azione bisogna fare meglio. E Manolas è uno di quelli che deve migliorare molto".

Complimenti ad Anguissa. "Aver preso uno come Anguissa è fondamentale, ci dà quella completezza per le qualità che ha e non abbiamo. Noi abbiamo ripreso un discorso che era stato fatto già bene con Gattuso. Si mette poi quel contrasto in più, l'aspetto della personalità per avere il ragionamento da grandi. Ogni tanto si va in confusione e ci si affoga in un bicchier d'acqua. Poi ci sono tante note positive, come Ospina che fa una gran parata su Kulusevski. Andando a fare delle scelte coi portieri rischi di penalizzare qualcuno, invece lui anziché abbassare ha fatto il professionista, si è impegnato in allenamento, si è messo a sostegno dei compagni. Ho davvero un gruppo eccezionale, bellissimo".

DE LAURENTIIS: "GRAZIE SPALLETTI, DOVEVAMO VINCERE 2-0"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "E' un buon inizio. Devo ringraziare Spalletti perché ha quadrato una squadra, dandogli un gioco molto interessante. Siamo sempre stati all'attacco, conducendo la partita dall'inizio alla fine. Dispiace per l'errore iniziale, questa partita potevamo vincerla 2-0. Ringrazio Spalletti, la squadra e il mio dodicesimo uomo, l'educazione dei tifosi è encomiabile. Gli entusiasmi si devono avere e condividere nella vita, in qualunque tipo di attività che ognuno faccia. Ovviamente Spalletti l'ho scelto perché è un uomo molto ordinato, diligente, non in positivo ma che gestisce le cose con fermezza, come piace a me. Finora non ho nulla da eccepire. E' una persona con cui si può parlare, che non si offende per qualunque chiarimento si chieda. Non ha fantasmi nel suo ego, è un uomo felice, appagato, come altri non sono".