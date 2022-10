Napoli, Spalletti: "Quasi perfetti, i più freschi si sono fatti trovare pronti"

QUI NAPOLI

© Getty Images Dopo il tris rifilato ai Rangers, Luciano Spalletti è felice e soddisfatto. "Siamo stati quasi perfetti, non era facile mantenere il livello di qualità in questa partita qui- ha spiegato il tecnico del Napoli a Mediaset Infinity -. Soprattutto quelli freschi si sono fatti trovare prontissimi, hanno veramente meritato e meritano un applauso per l'attenzione e la cura negli allenamenti che hanno avuto, sfruttando quello che gli è stato messo a disposizione stasera". "Abbiamo fatto una buonissima partita", ha aggiunto.

"Il primo tempo è stato bellissimo, la palla viaggiava benissimo. Davanti erano quasi senza ruolo e continuavano a muoversi facendo alla perfezione la fase di possesso senza dare punti di riferimento", ha continuato Spalletti. "Alcuni di questi giocatori più freschi che hanno giocato stasera prima avevano già giocato molto - ha continuato -. Quando i calciatori non giocano molto, spesso perdono lucidità quando entrano, ma questi calciatori no. Si sono allenati da calciatori top, godendo della qualità del compagno, mostrando di poter giocare alo stesso livello. Vogliono lottare e giocarsela mantenendo la disponibilità verso i compagni".

"La sintesi della nostra squadra sono le rincorse di Politano e Raspadori quando abbiamo perso palla - ha aggiunto -. E' un segnale importantissimo". "Il primo tempo è stato bellissimo, la palla viaggiava benissimo - ha continuato analizzando la gara -. Davanti erano quasi senza ruolo e continuavano a muoversi facendo alla perfezione la fase di possesso senza dare punti di riferimento". "Io ho sempre avuto squadre tecniche che giocavano in velocità - ha aggiunto -. Sicuramente la mia Roma assomigliava a questo Napoli". "In allenamento non c'è bisogno di dire che si gioca a due tocchi, ormai hanno capito la rapidità di gioco. In campo anche i contrasti sono da gladiatori nonostante il fisico di alcuni", ha aggiunto. "La squadra ormai è impostata e bisogna renderli partecipi del calcio che si vuole fare. Bisogna andare forte e giocare in campo aperto con la difesa alta prendendo dei rischi - ha proseguito -. Però fa parte del progetto che stiamo portando avanti. Dobbiamo continuare a fare così".

Infine qualche battua su Kim: "Ha una forza incredibile. Quando percepisce il pericolo, raddoppia le sue qualità che ha. E' fortissimo. E' impossibile mandarlo via dagli allenamenti. E' un grande difensore centrale che sa anche impostare".

DE LAURENTIIS: "NAPOLI INARRESTABILE E DIVERTENTE"

"Inarrestabili e divertenti! Forza Napoli Sempre". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che era allo stadio Maradona, al termine della vittoria per 3-0 in Champions League contro i Rangers Glasgow.