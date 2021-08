Napoli, Spalletti: "Più brillanti nella ripresa, Insigne un esempio per i compagni

QUI NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo il successo all'esordio contro il Venezia: "Partiti lentamente, ma nel secondo tempo è stata tutta un'altra partita"

Luciano Spalletti si gode il successo all'esordio ufficiale da tecnico del Napoli e si coccola Lorenzo Insigne: "Nel primo tempo siamo partiti un po' lentamente, Zanetti aveva impostato molto bene la gara, ma nella ripresa è stata un'altra partita - ha detto ai microfoni di Dazn -. Abbiamo avuto più vivacità e più brillantezza, poi il capitano ha dimostrato cosa significa portare la fascia di una squadra così importante. Questi calciatori danno la possibilità a quelli che gli giocano vicino di crescere. Se hanno atteggiamenti così importanti vengono presi come esempio. Gli si fanno i complimenti, ma io non ho mai avuto dubbi su di lui. Ha fatto vedere quale è il suo marchio in tutta la sua carriera". Getty Images

Secondo Spalletti il capitano azzurro è stato importante anche per come ha coinvolto il pubblico del Maradona: "Ha fatto bene anche a richiamare il pubblico, perché ci può dare una mano nei momenti come quello di stasera. Quando hanno iniziato a giocare anche loro è stato tutto più facile. È bello essere noi. Non ci manca niente, come ho detto anche in conferenza. Noi non vogliamo fare i portaborse, se cominciamo a lamentarci di quello che non abbiamo finisce che non siamo più padroni del nostro destino, invece dobbiamo avere la nostra identità".