Napoli, Spalletti: "Persi troppi punti per strada, le altre corrono"

È un Luciano Spalletti che non lascia molto spazio ai complimenti quello che si presenta ai microfoni dopo la vittoria sul Bologna: "Mi arrabbio quando non facciamo bene quello che sappiamo fare - ha detto il tecnico del Napoli a Dazn -. Noi dobbiamo giocare bene a pallone, non siamo una squadra che può difendersi a oltranza, fisicamente, sulle palle buttate in area. I palloni vanno tenuti, riorganizzando ogni volta le azioni e il possesso. Abbiamo lasciato punti per strada difficili da ritrovare. Avevamo tante assenze, è vero, ma c'erano partite che si potevano anche non perdere e quelle davanti vanno forte. Dobbiamo arrivare nelle prime quattro e la qualità per farlo l'abbiamo, però perdere il nostro gioco a volte è un problema. Il finale dovevamo gestirlo meglio, siamo stati in difficoltà nonostante ci fossero le situazioni per avvantaggiarci".



ansa