Napoli, Spalletti pensa già al futuro: "Stiamo programmando, non si aggiusta tutto in 10 giorni"

Tre gol allo Spezia per festeggiare il terzo posto finale e il ritorno in Champions League. Così il Napoli e Spalletti hanno chiuso il campionato: "Abbiamo mostrato serietà - ha commentato il tecnico azzurro -, i giocatori che hanno avuto meso spazio si sono fatti trovare pronti". La società e Spalletti ora dovranno pensare al futuro tra addii eccellenti e possibili arrivi: "Stiamo già programmando, non si può aggiustare tutto in 10 giorni".