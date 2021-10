Napoli, Spalletti: "Partita un po' sofferta, ma in difesa abbiamo delle colonne"

Luciano Spalletti può sorridere dopo il settimo successo di fila del suo Napoli in campionato, anche se non risparmia qualche bacchettata ai suoi: "Non è facile quando trovi queste squadre fare degli uno contro uno a tutto campo - ha spiegato il tecnico dopo la vittoria di Firenze -. Però va anche detto che abbiamo davanti dei calciatori difficili da prendere se trovano gli spazi giusti in queste situazioni. Penso in generale che abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, non siamo riusciti a far arrivare palle giocabili a Mertens e Petagna per chiuderla. È stata una partita un po' sofferta e sicuramente siamo stati bravi a gestirla, poi abbiamo due o tre colonne in difesa su cui possiamo contare...".

Getty Images