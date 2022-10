Napoli, Spalletti: "Osimhen non rientra, non è ancora in condizione"

VERSO CREMONESE-NAPOLI

Il tecnico degli azzurri: "Non c'è euforia nello spogliatoio, ci stiamo allenando bene per fare le cose in maniera giusta"

© Getty Images Luciano Spalletti annuncia il forfait di Osimhen per la Cremonese. "Le valutazioni si fanno dopo gli esami clinici, non bisogna rischiare niente - ha spiegato l'allenatore del Napoli -. Lo vogliamo presto a disposizione, ma per farlo tornare in condizione gli abbiamo dato ancora un turno. Non è ancora in condizione, ha fatto un allenamento ridotto, poi domani sta in panchina ma non si allenerebbe per fare 10 minuti? Oggi e domani si allenerà forte e l'avremo a disposizione". Sul momento d'oro della squadra: "Quello che stiamo facendo è allenarsi bene e fare le cose in maniera giusta. I calciatori stanno dando l'anima per fare piacere al nostro ambiente e ai tifosi. Noi vogliamo fare di tutto per mantenere questa felicità il più a lungo possibile".

L'allenatore toscano predica prudenza dopo i recenti exploit. "Nello spogliatoio non c'è euforia, ma la consapevolezza di fare delle cose importanti che i tifosi si aspettano. Tutti si stanno impegnando al massimo, con un comportamento corretto - ha aggiunto -. E non vedo eccessiva euforia anche da parte dei tifosi perché sanno che bisogna mantenere la continuità, visto che il campionato è ancora lungo. Bisogna fare le cose in maniera corretta per evitare di andare sulla strada sbagliata".

Vietato sottovalutare la Cremonese. "Domani troveremo un ambiente bellissimo, è una città che vive in maniera positiva il calcio e questa situazione. Conosco bene Alvini, è un mio grandissimo amico, che quando allenava tra i dilettanti c'erano tanti tecnici che lo andavano a vedere allenare. E' uno sveglio, domani gli farò i complimenti. Se li merita, perché forse sono io il fortunato ad allenare nella sua stessa categoria".

Sul tipo di partita. "Troveremo una squadra più chiusa, che ci darà meno campo anche se Alvini è uno molto propositivo. Bisognerà essere quelli che ho visto in allenamento, così abbiamo buone probabilità di vincere la partita - ha aggiunto il tecnico azzurro -. Ci sono situazioni ben chiare da riproporre ogni volta che andiamo in campo, sappiamo che il momento è positivo e questo ci rende felici. Continuiamo a lavorare in maniera seria, perché gli imprevisti ci sono e dobbiamo essere sempre attenti di fronte alle difficoltà".

Su Zielinski e Kvaratskhelia. "Sono a disposizione. Si sono allenati tutti, ne abbiamo alternati 3 perché ne abbiamo 26, la partita l'abbiamo fatta in 12 contro 12, tirando tutti dentro".

