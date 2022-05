Napoli, Spalletti non parla: spazio al suo staff

VERSO TORINO-NAPOLI

Il preparatore atletico Sinatti: "Tanti infortuni? Il Covid ha strascichi infiammatori"

Sorpresa al centro tecnico del Napoli, a Castel Volturno. L'allenatore dei partenopei Luciano Spalletti, atteso alla conferenza stampa di vigilia in vista del match contro il Torino, non si è presentato davanti ai giornalisti lasciando spazio al suo staff che ha risposto alle domande di presenti. E' stata messa in evidenza la stagione degli azzurri, che hanno ottenuto la qualificazione in Champions League con tre turni di anticipo.

Vedi anche napoli Napoli, mancato rispetto dei protocolli sanitari: prosciolti De Laurentiis e Canonico

"Differenze di prestazioni tra andata a ritorno? Difficile capire da cosa sia dipeso, ci sono state tante partite, c'è stato Il covid e la Coppa d'Africa. I ragazzi hanno accumulato tanta fatica. Non c'è comunque mai stata una differenza di impegno dei ragazzi che è sempre stato massimale", ha detto Daniele Baldini, collaboratore tecnico di Spalletti.

"Perché tanti infortuni? Il calcio è cambiato in questi ultimi anni, soprattutto quest'anno il Covid ha portato delle problematiche, l'80% della rosa è stata positiva e questo ha portato un'assenza nel periodo di positività e poi problematiche sul rientro all'attività. Sicuramente ha inciso, il Covid ha strascichi anche successivamente, lascia uno stato infiammatorio nell'organismo e problematiche muscolari dipendono da questo. La differenza va fatta anche tra natura muscolare o traumatica e quest'anno ci hanno penalizzato, a partire dai traumi per Osimhen, va fatta una distinzione. La frequenza degli impegni poi non aiuta l'integrità fisica", ha aggiunto il preparatore atletico Francesco Sinatti.