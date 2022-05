Napoli, mancato rispetto dei protocolli sanitari: prosciolti De Laurentiis e Canonico

Il tribunale federale nazionale ha prosciolto il Napoli, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e il responsabile sanitario del club Raffaele Canonico, deferiti per il mancato rispetto dei protocolli sanitari in occasione della trasferta di Torino per la gara contro la Juventus del 6 gennaio. Si chiude così la vicenda che riguardava la partenza di Lobotka, Zielinski e Rrahmani alla volta del capoluogo piemontese, nonostante fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare dall’ASL Napoli 2 fino al 9 gennaio.