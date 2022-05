Napoli, Spalletti: "Grande obiettivo raggiunto, godiamocelo senza pensare al futuro"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro su Insigne: "Uomo vero, può giocare ovunque a testa alta"

Il successo in casa del Torino ha blindato il terzo posto in classifica del Napoli, gol decisivo di Fabian Ruiz. "Abbiamo raggiunto un grande obiettivo - ha commentato Spalletti -, godiamocelo senza pensare a quello che sarà nella prossima stagione. Diamo i meriti ai giocatori per quanto fatto". Meriti da condividere con Insigne, destinato a Toronto: "Ha fatto la sua scelta, ma si è dimostrato uomo vero. Perdiamo un grande giocatore, ma può girare a testa alta". Torino-Napoli: le foto del match



































"Ho sempre lavorato seriamente - ha ribadito Spalletti in conferenza stampa -, anche quando abbiamo avuto momenti difficili. Abbiamo provato a vincere lo scudetto, se poi questo vuol dire aver posto le basi per la prossima stagione io non lo so. L'importante ora è salire sul podio".

A Torino ha deciso Fabian Ruiz: "E' un giocatore di assoluto livello che quest'anno ha avuto dei problemi di pubalgia. Se sta bene è fenomenale perché ha un pensiero velocissimo e una tecnica incredibile".