Napoli, Spalletti: "Fin qui stratosferici, ma nulla è scontato"

Il tecnico dei partenopei dopo la vittoria sull'Udinese: "Il finale di gara dev'essere un insegnamento". AdL festeggia e Kim... si scusa

© Getty Images Luciano Spalletti chiude il 2022 da leader indiscusso della classifica di Serie A e ha solo parole al miele per i suoi giocatori: "Tutte le vittorie sono sofferte, i 15 minuti finali di questa sera sottolineano come niente sia stato scontato di quello fatto fin qui - ha spiegato il tecnico del Napoli a Dazn dopo la sofferta vittoria sull'Udinese -. Devo ringraziare i ragazzi per tutte le vittorie che ci hanno fatto gioire, hanno fatto una prima parte di campionato stratosferica, si sono impegnati tutti, siamo un gruppo bellissimo".

"Con questo stadio è facile andare a trovare l'esaltazione e fare il numero in più - ha proseguito -. Poi abbiamo alleggerito pensando che fosse finita, ma non è mai finito niente, perché con 27-28 giocatori c'è sempre la possibilità di cambiare le cose, se non tieni i ritmi alti. Se fa notizia un mezzo inciampo di Kim significa che è un marziano che non ha sbagliato mai niente fino a qui. Le ha giocate tutte dalla prima all'ultima, quindi ci sta".

La forza del Napoli sembra essere la disponibilità di tutta la rosa: "Per mentalità e disponibilità sono eccezionali, poi hanno un'età per cui diventa facile stimolarli. Se avessi cambiato tutti avrebbero tutti fatto una grande partita, perché la partecipazione emotiva c'è sempre, anche in panchina. Il mio lavoro è facilitato, perché tutti accettano di giocare a volte 30', a volte 60'. Non hanno mai il musino di chi non è soddisfatto, abbiamo dei ragazzi molto seri. Meret? Ha fatto randissimo intervento su Deulofeu sullo 0-0, ha letto sempre bene quando uscire e quando tornare indietro".

Ora la lunga sosta, poi un paio di scontri diretti che potranno dire molto sul futuro del campionato, quelli contro Inter e Juventus: "Avversarie? Ce ne sono sei e sono tutte vicinissime, bastano due partite, pochi minuti per riuscire ad avere problemi. Quello che è successo stasera ci deve insegnare, perché finora non era mai successo".

"Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Siamo riusciti a vincere solo grazie a loro. Ma gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra". Dopo il primo errore stagionale, durante l'undicesima vittoria consecutiva, Kim Min-jae ha voluto chiedere scusa pubblicamente a compagni e tifosi del Napoli sul proprio profilo Instagram.