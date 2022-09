Napoli, Spalletti dopo il 3-0 ai Rangers: "Grande risultato, il carattere ha fatto la differenza"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo il successo di Glasgow: "La reazione dopo i rigori sbagliati è stata importante"

Quattro gol in casa contro il Liverpool, tre ad Ibrox contro i Rangers. La Champions League del Napoli è iniziata alla grande per e Spalletti si gode la sua creatura: "Questo è un risultato importantissimo per noi - ha commentato il tecnico da Glasgow -, i ragazzi hanno giocato una grandissima partita. Non dobbiamo esaltarci, ma avevamo ben chiaro dove volevamo portare la partita questa sera e non ci siamo distratti".

Il Napoli si sta consolidando a livello europeo, ma Spalletti a Mediaset si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Si vuole attribuire al Napoli un campionato andato male l'anno scorso - ha tuonato -, ma allora perché nei due anni precedenti con Ancelotti e la stessa squadra non si è vinto? Abbiamo fatto un grande torneo e viviamo queste serate grazie al lavoro della scorsa stagione".

Il Napoli ha calciato tre rigori ad Ibrox, sbagliandone due: "I rigori si sbagliano come è capitato a Zielinski, ma l'importante è l'atteggiamento e Piotr è stato il migliore in campo. Poi ci vuole personalità per battere quel rigore come Politano. Bene anche i giocatori subentrati".

Tre punti così in casa dei Rangers dopo i quattro gol rifilati al Liverpool danno qualcosa al Napoli: "Possiamo parlare della crescita che questa squadra deve fare e in questo senso la reazione dopo il doppio rigore sbagliato è stata importantissima perché abbiamo continuato a martellare. C'è spessore".