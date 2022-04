Napoli, Spalletti: "Ci stiamo giocando la felicità di un popolo"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo la vittoria di Bergamo: "Abbiamo dimostrato carattere e passi in avanti"

Il 3-1 in casa dell'Atalanta ha lanciato la volata per la corsa scudetto del Napoli, capace di imporsi a Bergamo anche senza Osimhen squalificato. "Abbiamo fatto dei passi in avanti - ha commentato Spalletti a fine partita -, anche dal punto di vista caratteriale. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello, ma non bisogna abbassare la guardia e ricordarci di quelle sconfitte interne che ancora bruciano". Atalanta-Napoli: le immagini della partita



























Quella in casa dell'Atalanta è stata una delle vittorie più convincenti dell'anno per il Napoli, considerando anche le assenze: "L'atteggiamento non si può più sbagliare - ha proseguito Spalletti a DAZN -. Arrivati a questo punto bisogna pensare solo a vincere la partita, perché per essere in questa posizione abbiamo superato diverse situazioni difficili in stagione. Dopo il gol preso è venuto fuori il carattere della squadra, che non si è intimorita tornando a macinare gioco".

A sette giornate dalla fine lo scudetto è alla portata del Napoli: "La squadra è presente, compatta e disposta ad aiutarsi. I giocatori hanno capito che si stanno giocando la felicità di un popolo intero e meriterebbero di fargli vivere questa gioia".

Nel postpartita di Bergamo ha parlato anche capitan Insigne: "Questa è una vittoria che pesa tantissimo, ma pensiamo gara dopo gara. Abbiamo fatto quello che dovevamo per prenderci tre punti pesanti. Crediamo allo scudetto, come sempre. Mancano sette partite importanti".

IL MESSAGGIO DI DE LAURENTIIS