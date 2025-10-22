Napoli: skybox, posti vip e impianti green per il restyling dello stadio Maradona

"Il Comune di Napoli - sottolinea palazzo San Giacomo - è pronto a mantenere l'impegno preso con la Uefa e la Figc, ovvero di avere il progetto di fattibilità tecnico economica approvato entro giugno 2026. Il Maradona è un patrimonio della città e della sua storia, questo progetto lo renderà più moderno, sicuro e sostenibile. La candidatura per Euro 2032 è una sfida che vogliamo cogliere con ambizione e responsabilità, offrendo alla città un impianto all'avanguardia, capace di generare valore sportivo, culturale ed economico".