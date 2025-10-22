Logo SportMediaset

Calcio

Roma, Celik: "Qui sono felice, Gasperini è un vincente"

22 Ott 2025 - 15:30
© Getty Images

"Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema. Vorrei sempre giocare bene, questo è importante e mi concentro su quello". Così Zeki Celik in conferenza stampa alla vigilia della gara in Europa League contro il Viktoria Plzen. "Mi sento molto bene in questo nuovo ruolo perché posso difendere e attaccare", ha aggiunto. E poi ancora: "Non sono un giocatore popolare, ma lavoro duro ogni giorno per le mie prestazioni. Mi concentro su me stesso e sono felice quando sono con la squadra". Di Gasperini, invece, ha detto che "è un vincente", mentre a chi gli chiede del rinnovo ha risposto: "Sono contento a Roma, vediamo cosa succederà". 

