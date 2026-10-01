Da McTominay a De Bryune passando per Anguissa: De Laurentiis in piena battaglia sui rinnovi

Meret, Rrahmani, Anguissa, Lobotka e De Bruyne. E' la formazione di chi il prossimo giugno va a scadenza contrattuale. Negli accordi tra il Napoli e il difensore kosovaro, il centrocampista slovacco e quello belga è presente un'opzione unilaterale di un anno a favore del club che la società è pronta a far valere, così da non perderli a costo zero, allungando i loro contratti sino a giugno 2028.