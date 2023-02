Napoli, quando arriva lo scudetto? La cabala dice contro la Fiorentina

IL COUNTDOWN

Agli azzurri servono 12 vittorie per laurearsi campioni, le coincidenze con la stagione del primo titolo suggeriscono che la data buona potrebbe essere il 7 maggio

Con il pareggio di ieri sera dell'Inter a Marassi il Napoli è scappato a +15 sulla seconda in classifica. Un dato clamoroso a questo punto della stagione, un record che lancia verso il terzo scudetto della sua storia la squadra di Spalletti, aritmeticamente a 12 vittorie dalla festa con 16 giornate da giocare. Ormai non è più ‘se’, ma ‘quando’ arriverà il titolo e molti in città iniziano a cerchiare in rosso sul calendario una data in particolare: il 7 maggio, quando al Maradona arriverà la Fiorentina, e il motivo oltre che nel vantaggio rassicurante sulle inseguitrici sta soprattutto nella… cabala.

Dall'inizio dell’anno infatti una serie incredibile di similitudini con la stagione 1986/87, quella del primo scudetto con Maradona, sta accompagnando la marcia trionfale di Osimhen e compagni e in quella stagione la squadra del Pibe del Oro ebbe la certezza di essere campione d’Italia il 10 maggio, al San Paolo, proprio nella partita pareggiata 1-1 contro la Fiorentina.

Ma quali sono queste similitudini che stanno facendo sognare un’intera città?

I presidenti - Corrado Ferlaino, patron del Napoli di Maradona, divenne presidente nel gennaio del 1969 e vinse il suo primo scudetto nel 1987, 18 anni e qualche mese dopo. Aurelio De Laurentiis ha rilevato il club all’epoca fallito nel 2004 e potrebbe quindi trionfare 18 anni e qualche mese dopo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio.

Gli allenatori – Ottavio Bianchi vinse lo scudetto alla seconda stagione da tecnico del Napoli dopo un terzo posto nella prima. Luciano Spalletti lo scorso anno è arrivato terzo e questa è la sua seconda stagione in azzurro.

La prima sconfitta – Nell'anno del primo titolo (arrivato dopo la vittoria del Mondiale dell'Argentina di Maradona, altra coincidenza), anche la squadra di Bianchi perse la prima partita dopo la sosta natalizia, 3-1 in casa della Fiorentina il 4 gennaio 1987.

Argentina e Cremonese – Non solo l’Argentina campione del mondo come nel 1986, ma anche la Cremonese in semifinale di Coppa Italia. L’ultima volta che era successo era proprio nella stagione 1986/87.

