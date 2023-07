Napoli, entusiasmo alle stelle a Dimaro: accoglienza super per gli azzurri di Garcia

Il Napoli è giunto nelle scorse ore a Dimaro-Folgarida, dove svolgerà la prima parte del ritiro pre-campionato, e l'entusiasmo è alle stelle. A 40 giorni dal successo tricolore, infatti, i tifosi azzurri non smettono di far festa e di mostrare tutto il loro affetto alla squadra che una volta scesa dal pullman è stata accolta tra cori, applausi e trombette in un vero e proprio clima da stadio. "I campioni dell'Italia siamo noi" hanno cantato a squarciagola tutti i presenti, mentre i giocatori azzurri si recavano all'Hotel Rosatti dove passeranno i prossimi giorni in vista della prima fase della preparazione. Da Di Lorenzo a Mario Rui, passando anche per Politano, tutti i calciatori sono stati osannati. Cori e applausi anche per il tecnico Rudi Garcia, che dopo la presentazione riprende contatto con i tifosi ancora in festa. Entusiasmo che di certo aiuterà gli azzurri a preparare al meglio la stagione che verrà, quella della difesa dello scudetto cucito al petto sulla nuova maglia dei partenopei.