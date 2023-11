Napoli, riecco Osimhen: è tornato in città, sarà allo stadio con l'Union

NAPOLI

Rudi Garcia ha riaccolto il bomber 24enne: dovrà procedere col recupero per rientrare dopo la sosta con le nazionali

Victor Osimhen è tornato a Napoli. La notizia tanto attesa dai tifosi partenopei è adesso realtà: il nigeriano ha rimesso piede in Campania questa mattina dopo un periodo trascorso in patria per motivi personale. Il tutto con l'ok di De Laurentiis dopo un periodo di tensione tra le due parti. L'ex Lille, sulla via del recupero dopo l'infortunio al bicipite femorale punta al rientro dopo la sosta, quando gli azzurri dovranno affrontare l'Atalanta a domicilio. Intanto il 24enne di Lagos sarà questa sera al Maradona per sostenere i compagni da vicino in occasione della sfida di Champions con l'Union Berlino, decisiva per il percorso europeo di Di Lorenzo e compagni.

Fermatosi lo scorso 13 ottobre in occasione dell'amichevole tra la Nigeria e l'Arabia Saudita, Osimhen è stato uno dei trascinatori del Napoli che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione. Con sei gol in Serie A, il classe 1998 era partito col razzo pure in questi primi mesi prima dello stop che gli è costato fino a ora cinque partite: la speranza di un Rudi Garcia tornato saldamente in sella è quello di riaverlo per il 25 novembre prossimo in occasione della trasferta in casa Atalanta di Gasperini. Una partita cruciale per la zona Champions in Serie A, con gli orobici, quinti, che inseguono proprio i campioni d'Italia, avanti di due punti. Intanto stasera Osimhen farà il tifoso sugli spalti del Maradona con i compagni impegnati al cospetto dell'Union Berlino.