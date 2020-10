Napoli, prima i tamponi e poi tutti in ritiro a Castel Volturno

ISOLAMENTO

Dopo le polemiche su Juventus-Napoli, il club azzurro, come da protocollo, è pronto ad isolarsi a Castel Volturno per il tempo necessario dopo le positività di Zielinski ed Elmas. Prima l'esito dei tamponi effettuati ieri, una volta accertata la negatività del resto del gruppo e dello staff tecnico, tutti al Golden Tulip Resort Marina di Castello (già sanificato) che si trova nel complesso del centro sportivo degli azzurri.

La scelta è già stata comunicata all'ASL, in questo modo la squadra potrà continuare ad allenarsi per i prossimi 14 giorni (senza eventuali complicazioni) ed uscire solamente per le partite di campionato.