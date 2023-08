Napoli, ecco Natan: "Mi ispiro a Thiago Silva". Cajuste: "Posso giocare in più ruoli"

QUI NAPOLI

La società azzurra ha presentato alla stampa i due nuovi acquisti dal mercato estivo già a disposizione di Garcia

A due giorni dall'inizio della Serie A in casa Napoli è stato il momento di presentare due volti nuovi nella rosa: Natan e Cajuste. Il difensore brasiliano, che indosserà la numero 3 che è stata di Kim, ha mostrato personalità e ambizione: "Questo è un numero che usavo nelle giovanili e mi piace, Kim è un grandissimo difensore". L'ispirazione di Natan però è un'altra: "Ho lavorato molto in Brasile per attirare l'attenzione di grandi squadre come il Napoli. Per velocità e grinta nel gioco, mi ispiro a Thiago Silva".

Per quanto riguarda le caratteristiche di gioco è stato lo stesso difensore proveniente dal Bragantino a sottolineare i propri punti di forza: "La velocità, le coperture, la tecnica e la grinta sono le mie armi - ha confermato in conferenza stampa -, ma posso all'occorrenza giocare anche da terzino. Per un difensore comunque è facile scegliere l'Italia come campionato. Sono convinto che mi adatterò bene".

CAJUSTE: "POSSO GIOCARE IN PIU' POSIZIONI"

Subito dopo Natan a Castel Volturno è stato il turno di Jean Cajuste: "Posso giocare in diverse posizioni - ha raccontato il centrocampista -. Da centrale, da interno, mi piace giocare in entrambi i ruoli e deciderà il mister. Per me è un grande onore venire nel Napoli, la squadra campione d'Italia, e arrivo con grande umiltà e felice di essere qui per aiutare il gruppo. Sono rimasto impressionato da tutti perché in allenamento ho visto un livello che in carriera non avevo mai affrontato".