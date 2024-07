Napoli, Politano: "Di Lorenzo è carico, ha fatto la scelta giusta. Osimhen? Finché è qui ce lo godiamo"

NAPOLI

Nel ritiro di Dimaro l'attaccante ha risposto alle domande dei tifosi con Rrhamani, Mazzocchi e Ngonge. "Conte sempre uguale!"

"Osimhen? Non dipende solo da noi, sappiamo quanto è importante, lo abbiamo visto in questi anni ma dobbiamo anche accettare le scelte di un compagno. Per il momento è ancora qui e ce lo godiamo". Nel ritiro di Dimaro l'attaccante del Napoli Matteo Politano risponde così a un tifoso che gli chiedeva di convincere il nigeriano a restare in azzurro. "Di Lorenzo? L'ho sentito, è tranquillo e sereno. Ha preso la decisione giusta, quella di restare. Lui è il nostro capitano ed è amato da tutti. Tornerà carico dalle vacanze". Sull'arrivo di Conte, che lo ha già allenato all'Inter: "Siamo partiti con grande entusiasmo, quest'anno dobbiamo fare un altro tipo di campionato rispetto all'anno scorso. Sappiamo che il ritiro sarà duro. Il mister è sempre carico, il lavoro è sempre quello, speriamo che i risultati siano quelli dell'Inter".

"Chi è più leader tra Spalletti e Conte? Sono due grandissimi allenatori, Spalletti ha scritto la storia qui e c'è poco da dire. Conte è arrivato da poco, l'anno prossimo ti risponderò", ha detto Politano a un tifoso - Come mi spiego la scorsa stagione? Dopo un anno indimenticabile non siamo mai entrati in gioco per competere ad alti livelli. Ormai è andata così. Ora pensiamo a quest'anno e cerchiamo di tornare quelli che eravamo. Quanto sono duri i due allenamenti al giorno con Conte? Tantissimo!". E sugli Europei mancati: "Ormai è andata così. Lavorerò per il prossimo Mondiale".