Napoli, De Laureniis a Dimaro: abbraccio con Conte e cori dei tifosi

NAPOLI

Arrivato venerdì, il presidente è rimasto volutamente defilato sabato e solo oggi si è presentato sul campo per stare viciino alla squadra

Napoli, a Dimaro c'è anche De Laurentiis







1 di 5 © sportmediaset SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Aurelio De Laurentiis sbarca nel ritiro del Napoli a Dimaro. Arrivato venerdì sera, il presidente azzurro è rimasto volutamente defilato sabato e solo oggi si è presentato sul campo di Carciato per vedere da vicino la squadra al lavoro. Dopo aver abbracciato Antonio Conte sul terreno di gioco, il patron è stato accolto dai cori dei tifosi con cui poi ha dialogato promettendo di raggiungerli nel pomeriggio in tribuna.

MANNA AI TIFOSI: "GYOKERES? IMPOSSIBILE"

Insieme a De Laurentiis a seguire gli allenamenti della squadra c'era anche Giovanni Manna. A margine della sessione di lavoro azzurra, il direttore sportivo del Napoli si è intrattenuto con alcuni tifosi per firmare autografi e rispondere anche a qualche domanda sulle prossime mosse azzurre sul mercato e sulla situazione di Osimhen. "Prendere centravanti dello Sporting Victor Gyokeres? Impossibile", ha replicato il ds. "Victor è un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente - ha aggiunto -. E' del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare e avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire". "L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me e i compagni", ha aggiunto.