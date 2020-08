Napoli, Petagna positivo al Covid-19: è in quarantena a casa

NAPOLI

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il Napoli, spiegando che il giocatore si è sottoposto agli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, "asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra".

Il ritiro azzurro inizierà lunedì a Castel di Sangro, primo allenamento in Abruzzo previsto per il pomeriggio. La squadra poi lascerà il ritiro il 4 settembre per ritrovarsi a Castel Volturno nei giorni successivi in vista della preparazione al nuovo campionato che inizierà il 19 settembre.

Petagna è uno dei nuovi acquisti del Napoli: acquistato a gennaio dalla Spal e poi lasciato in prestito sei mesi in Emilia nella stagione conclusa con la retrocessione, l'attaccante è costato 16,5 milioni di euro.