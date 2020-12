Napoli, per Rino Gattuso arriva il rinnovo fino al 2023

Per Rino Gattuso è arrivato il momento del rinnovo del contratto con il Napoli. Le bozze preparate dallo staff del presidente Aurelio De Laurentiis sono pronte e sono anche state spedite a Jorge Mendes che cura le prestazioni del tecnico calabrese. Non c'è nessun intoppo sulla trattativa, anzio tutto procede per il meglio. Come riporta Il Mattino, ora ci sarà una breve fase di riflessione dopodiché sarà il momento della firma. Ora Gattuso guadagna 1,4 a stagione con nuovo contratto dovrebbe avere aumenti che scatteranno ogni stagione: 2,3 milioni e 2,5 milioni fino, appunto, al 2023. Ci sarà anche una parte variabile legata, come spesso accade in questi casi, agli obiettivi.

lapresse