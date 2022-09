Napoli, per Politano distrazione del legamento della caviglia destra

NAPOLI

L'esterno azzurro si è infortunato contro il Milan poi è tornato a casa dal ritiro con la Nazionale. Demme ha lavorato in gruppo

© Getty Images "Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro". Questo l'esito degli esami clinici cui è stato sottoposto l'attaccante del Napoli Matteo Politano. Lo riferisce il club azzurro in una nota. L'esterno si è infortunato domenica sera nella sfida di San Siro contro il Milan (dove ha segnato il gol del vantaggio azzurro su rigore) ed è partito con la Nazionale in vista del doppio impegno in Nations League contro Inghilterra e Ungheria visto che la sua botta sembrava meno grave, ma dopo gli accertamenti ha fatto ritorno a Napoli. Ora proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center.

Le buone notizie per Spalletti arrivano da Demme, che ha svolto l'intera seduta in gruppo nell'ultimo allenamento della squadra azzurra. Il centrocampista quindi è pienamente recuperato in vista della ripresa dopo gli impegni delle Nazionali. Il Napoli sarà impegnato al Maradona sabato 1 ottobre contro il Torino.