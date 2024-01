Napoli, per Mazzocchi esordio da record: espulso in cinque minuti

BRUTTO FALLO

Prima uscita con la nuova maglia da dimenticare per l'ex Salernitana. Entrato dopo l'intervallo ed espulso per un brutto fallo su Lazaro

© Getty Images Quanto tempo passa per trasformare una giornata da sogno in una da incubo? 292 secondi è la risposta, ovvero i quattro minuti e 52 secondi che sono trascorsi dall'esordio con la maglia del Napoli di Pasquale Mazzocchi e la sua espulsione sul campo del Torino. L'esterno difensivo azzurro, acquistato nella sessione invernale dalla Salernitana, è entrato in campo dopo l'intervallo nella sfida in casa del Torino in Serie A, ma dopo un bruttissimo fallo a centrocampo su Lazaro è stato espulso per l'incredulità di Walter Mazzarri in tribuna. Come lui solo Alessandro Zamboni nel 1997 è stato espulso all'esordio col Napoli.

Un episodio insolito, sicuramente da dimenticare per il protagonista ma che per un debuttante è ancora più raro. Una scena analoga - e che col senno di poi ha cambiato completamente l'avventura in Serie A - è capitata nella stagione 2022/23 a Luis Maximiano, l'ex portiere della Lazio espulso all'esordio all'Olimpico contro il Bologna dopo appena sei minuti.

Cinque o sei minuti però non sono un record, se non eventualmente per debuttanti. Nella storia della Serie A non sono mancati cartellini rossi ancora più rapidi e il (triste) primato appartiene a Giuseppe Lorenzo del Bologna che nel dicembre 1990 venne espulso dopo dieci secondi dal suo ingresso in campo. Ben più recente, invece, il cartellino rosso mostrato a Moise Kean durante Roma-Juventus dopo 40 secondi dal suo ingresso in campo.

LE 10 ESPULSIONI PIU VELOCI IN SERIE A