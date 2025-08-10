Tudor: "Manca freschezza ma ci sono voglia e applicazione. Bene David, per Douglas Luiz vedremo"

"Il risultato ad agosto non conta niente, ma è stato un bell'allenamento: è stata una gara seria, mancava un po' di freschezza ma c'è applicazione e voglia di fare bene le cose": è questo il giudizio del tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo l'amichevole vinta 2-1 contro il Borussia Dortmund. "David si è mosso bene e quando sarà più fresco nelle gambe sarà tutto più semplice, Douglas Luiz è un mio giocatore e vedremo cosa succede, Bremer sta bene: ha fatto un tempo di una partita seria, ora vedremo nei prossimi test anche perché l'esordio contro il Parma è già vicino". Poi la chiusura sul mercato: "Kolo Muani? Non è cambiato nulla rispetto a ieri, non ci sono novità".