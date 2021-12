Napoli, paura per Ounas: ladri armati in casa sua

Dopo Antonio Di Natale, di recente nella sua casa di Empoli, anche l'esterno del Napoli Adam Ounas ha vissuto una rapina in casa a mano armata. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione dell'algerino nel quartiere Posillipo alla vigilia del match in casa del Milan. L'accaduto ha scioccato il calciatore che però sarà regolarmente a disposizione di Spalletti essendosi unito al gruppo per la trasferta.