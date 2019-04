Napoli, papà Insigne: "Mai inveito contro Ancelotti, Lorenzo è felice qui"

19/04/2019

"Ancelotti è un pacco" . Le dichiarazioni attribuite a Carmine Insgine , papà di Lorenzo, dopo l'eliminazione del Napoli dall' Europa League per mano dell' Arsenal hanno fatto moltissimo rumore, ma nel day after della gara del San Paolo, il padre del numero 24 ha smentito categoricamente: "Non ho rilasciato nessuna intervista al termine, nè ho parlato con i giornalisti - ha dichiarato al sito NapoliMagazine.com - Mi sono state attribuite parole non vere e che non ho mai pronunciato".

"Non ho mai inveito contro Ancelotti - ha aggiunto il papà del capitano azzurro - Non mi permetterei mai. Lorenzo era deluso per l’uscita dall’Europa League, come lo siamo tutti, è normale. Lo stesso Ancelotti ha sottolineato che non c’è alcun problema tra di loro. La sostituzione fa parte del gioco, come pure i fischi del pubblico. Ma è un discorso che finisce lì. Come già detto, Lorenzo ama Napoli, è fiero di esserne il capitano e qui sta benissimo”.