Napoli, Paolo Rea nuovo team manager: con lui arriverà anche Oriali 

STAFF AZZURRO

Già col tecnico all'Inter e in Nazionale, l'ex Campione del Mondo '82 avrà un ruolo di spicco nello staff

Napoli, spunta il primo murale dedicato ad Antonio Conte



























Il Napoli di Antonio Conte inzia a prendere forma a partire dallo staff. In attesa di novità dal mercato e dalle spinose situazioni di Kvara e Di Lorenzo, a Castelvolturno si va completando infatti la squadra di collaboratori del nuovo tecnico. Nel dettaglio, per quanto riguarda il ruolo di team manager, è stato scelto Paolo Rea. Decisione che però non esclude affatto l'arrivo all'ombra del Vesuvio anche di Lele Oriali, che avrà comunque una posizione di spicco nel corposo gruppo di assistenti di Conte.

Una presenza importante nello staff del nuovo allenatore del Napoli, che con Oriali ha ormai un grande feeling viste le esperienze già vissute insieme all'Inter e in Nazionale. Secondo quanto trapela, l'intero staff di Conte verrà presentato più avanti. Probabilmente nel ritiro azzurro in vista della prossima stagione. Esattamente anche quando Oriali inizierà a lavorare concretamente a stretto contatto con l'allenatore.