Napoli, Osimhen operato nei prossimi giorni. Infortunio all'adduttore per Anguissa

NAPOLI

L'attaccante ha lasciato Milano per rientrare a Napoli. Il centrocampista ha riportato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro

Victor Osimhen ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano, dov'era stato trasportato domenica sera dopo l'infortunio al volto subìto nel corso della partita contro l'Inter. L'attaccante è rientrato a Napoli dove sarà operato nelle prossime ore per risolvere la frattura scomposta dello zigomo sinistro e dell’orbita dell’occhio che lo terrà fuori almeno un mese. Altri problemi per Spalletti: Anguissa ha riportato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Getty Images

La sconfitta di San Siro non lascia solo in eredità i zero punti conquistati ma soprattutto due infortuni pesanti. Osimhen, di comune accordo con lo staff medico azzurro, ha scelto di operarsi a Napoli: l'intervento maxillo-facciale dovrebbe essere eseguito nella giornata di martedì. Solo a quel punto si potranno azzardare tempistiche di rientro più precise ma il nigeriano dovrebbe stare fuori 30-45 giorni.

Calendario alla mano, l'attaccante salterà sicuramente le prossime con Lazio, Sassuolo e Atalanta in campionato, oltre a quelle con Spartak e Leicester in Europa League. La speranza di Spalletti è di averlo a disposizione per il big match col Milan del 19 dicembre ma il timore è di ritrovarlo solo dopo la Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio), la prima sarebbe proprio contro l'Inter, il 13 febbraio.

Per quanto riguarda Anguissa, il Napoli ha fatto sapere che si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo: anche in questo caso tra guarigione e riabilitazione dovrebbero essere necessarie non meno di tre-quattro settimane.