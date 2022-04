Napoli, Osimhen si ferma in allenamento ma traquillizza i tifosi: "Ci vediamo domenica"

NAPOLI

L'attaccante azzurro interviene sui propri social e lancia un messaggio rassicurante

Il Napoli e Luciano Spalletti in apprensione per le condizioni fisiche di Victor Osimhen? Resta un margine di apprensione, ma a tranquillizzare l'ambiente azzurro ci ha pensato lo stesso centravanti nigeriano che dopo essersi fermato in allenamento per un problema muscolare alla coscia sinistra, è poi intervenuto sui propri profili social con un messaggio rassicurante: "Cari tifosi napoletani ci vediamo domenica". Nelle prossime ore le condizioni fisiche di Osimhen saranno comunque meglio valutate dallo staff medico, eventualmente anche attraverso analisi strumentali. Ma il clima sembra essersi rasserenato in vista della prossima sfida contro la Fiorentina.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo - si legge nel report dell'allenamento pubblicato dal Napoli -. Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra".

IL POST INSTAGRAM DI OSIMHEN