Napoli: Osimhen nervoso a fine partita, discussione con Ostigard e altri compagni

Furia Osimhen in campo al Maradona al fischio finale contro il Frosinone. L'attaccante nigeriano ha preso malissimo la batosta rimediata dal Napoli contro la squadra di Di Francesco e la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia. Come segnalato dall'inviato di Sportmediaset a Napoli Carlo Landoni, dopo essersi tolto l'ormai inseparabile mascherina dal volto, l'attaccante nigeriano prima si è inginocchiato incredulo a metà campo poi si è avvicinato alla panchina e si è messo a discutere animatamente con Ostigard e con altri compagni di squadra mostrando il proprio disappunto per la pesante sconfitta.