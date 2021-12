Napoli, Osimhen corre verso la Coppa d'Africa: mercoledì già in ritiro?

NAPOLI

L'attaccante nigeriano scalpita: venerdì il controllo decisivo

Victor Osimhen scalpita e non vede l'ora di tornare in campo per la Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano, come riporta il Corriere dello Sport,si trova a Lagos per le vacanze natalizie, e non è escluso che mercoledì possa presentarsi al raduno della sua Nazionale fissato ad Abuja. Sarà, però, venerdì il giorno decisivo per avere il via libera, quando sarà visitato dal chirurgo che lo ha operato allo zigomo. Getty Images

A dispetto dei tre mesi inizialmente ipotizzati per il suo recupero, l'attaccante nigeriano si sente pronto, ma l'ultima parola sulla possibilità di tornare in campo a stretto giro di posta spetterà comunque ai medici.

Anche in casa Napoli c'è un certo ottimismo, tanto da aver provato a dialogare con la Federcalcio nigeriana per avere a disposizione Osimhen per la sfida del 6 gennaio contro la Juventus, per poi restituirlo alla Nazionale in tempo per l’esordio previsto l’11 gennaio con l’Egitto. Un’idea difficilmente realizzabile per troppi motivi, anche logistici e burocratici.