Napoli, Osimhen brucia le tappe: si sta già allenando sul campo

Victor Osimhen sta bruciando le tappe. A soli 15 giorni dall'operazione all'occhio e allo zigomo dopo il tremendo infortunio contro l'Inter è già tornato in campo per allenarsi. Un recupero a tempo record visto che la prognosi iniziale era di 90 giorni. Ora l'attaccante nigeriano, dopo la visita di controllo, sta già correndo e ha iniziato un allenamento personalizzato con il pallone, come dimostra la foto postata sui social dal Napoli. La strada per vederlo in partita, ma il bomber degli azzurri vuole stupire tutti.