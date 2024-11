Napoli: non è il Lukaku esplosivo ma il suo peso si fa sentire. Lo dicono i numeri

Non è il Lukaku 'devastante' in versione nerazzurra insieme ad Antonio Conte, le sue prestazioni non convincono ancora del tutto critica e tifosi ma il peso di BigRom per il Napoli si fa sentire. Lo dicono i numeri. Quello realizzato contro la Roma - il primo da ex dei giallorossi - decisivo per la vittoria e per il ritorno del Napoli in testa alla classifica in solitaria, è il quinto gol stagionale in Serie A (gli stessi di Kvaratskhelia). Cinque reti cui si aggiungono quattro assist: in questo campionato per contributo ai gol della sua squadra, l'attaccante belga è secondo dietro soltanto a Lookman dell'Atalanta, che ha all'attivo sette centri e quattro assist.