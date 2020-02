Napoli, Milik multato dopo l'ammonizione per la simulazione

NAPOLI-LECCE

Il mancato rigore concesso in Napoli-Lecce ha movimentato le moviole di domenica pomeriggio ma il Giudice Sportivo conferma la linea dell'arbitro Giua: Arkadiusz Milik ha simulato nel contatto con Donati. L'attaccante polacco infatti ha visto salire a tre le ammonizioni in campionato (alla prossima scatta la diffida) ed è anche stato sanzionato economicamente per comportamento antisportivo: duemila euro di multa. "Rigore Milik? L'arbitro è stato presuntuoso"

Milik è stato multato per "avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria" nonostante le immagini avessero dimostrato che il contatto tra i due giocatori ci fosse stato, scatenando la rabbia del ds azzurro Giuntoli.

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Cinque giocatori sono stati squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 23.a giornata di campionato. Si tratta di Cristante della Roma e Izzo del Torino, entrambi espulsi, e di Conti (Milan), Ekdal (Sampdoria) e Nainggolan (Cagliari) che sono stati ammoniti in stato diffida. Un turno di stop anche per il componente dello staff tecnico dell'Inter Cristian Stellini, espulso per "essere uscito dall'area tecnica ed aver contestato platealmente" il direttore di gara. Quanto alle società ammende di seimila euro alla Fiorentina - "per avere suoi sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti dell'istituzione arbitrale e "per cori oltraggiosi nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria" -, di 3.500 euro alla Roma e 3.000 al Verona per lancio di bengala e petardi in campo da parte dei tifosi.