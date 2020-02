Rabbia Napoli sull'arbitro Giua per il rigore non dato a Milik

L'ERRORE

"L'arbitro può sbagliare, ci sta. Ma se c'è il Var devi andare a consultarlo: che l'arbitro Giua non l'abbia fatto per noi è inaccettabile". Parole chiare quelle di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, dopo il match perso contro il Lecce. Il riferimento è a quanto successo nel secondo tempo della parttia, quando sul risultato di 2-1 per gli ospiti Milik è stato atterrato nell'area dei pugliesi: per Giua una simulazione con tanto di ammonizione del polacco. In realtà le immagini dimostrano che il centravanti del Napoli, pur accentuando la caduta, è stato chiaramente sgambettato. Richiamato dal Var, il direttore di gara si però è rifiutato di consultare il monitor: "Ho visto io e decido io", le sue parole. Un errore pesante e ingiustificato, proprio perché il ricorso alla tecnologia lo avrebbe potuto evitare.

Gattuso non è certo uomo da scuse o facili e inutili vittimismi e la sua analisi del match in fondo ne è la dimostrazione: per il tecnico del Napoli prima vengono i demeriti suoi e della squadra, poi però (giustamente) ci sono anche i dubbi (diciamo così) sull'operato del direttore di gara: "I rigori si possono sbagliare, poi dopo però diciamo chiaramente che la mia squadra è fragile, c'è troppa passività. Ci metto anche del mio. Quando vuoi provare a vincere provi a fare qualcosa di diverso, metti qualcuno di più offensivo. In questo momento non andiamo con veemenza e organizzazione. Aspettiamo. Anche se aspettiamo ora non riusciamo a fare il solletico agli avversari e la difficoltà più grande è questa. La cosa che dispiace di più è questa: si era riacceso l'entusiasmo, ora abbiamo dato un'altra mazzata ai tifosi e a noi stessi".

Poi, come detto, è inevitabile parlare del fatto più eclatante, il rigore non concesso a Milik dall'arbitro Giua: "Non è corretto parlarne. Non voglio offendere nessuno, è meglio che ne parli il direttore. Se c'è il VAR bisogna andare al VAR, non capisco perché a volte non si va. Si può andare, perdere un minuto in più".