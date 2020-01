Napoli, Mertens salta l'Inter e vola a Bruxelles

Dries Mertens salterà la partita contro l'Inter. Il belga ha un piccolo problema a un adduttore e Gattuso lo ha escluso dall'elenco dei convocati ancora prima di renderlo noto. Tanto che il centrocampista offensivo è volato a Bruxelles con il permesso della società. Rientrerà solo a metà della prossima settimana. Gattuso ha poi spiegato che è rientrato a casa a curarsi.

Sta di fatto che la sua partenza imprevista alla vigilia di un match così delicato, nonostante la sua indisponibilità, ha un po' sorpreso i tifosi azzurri, già alle prese con le preoccupanti voci inerenti il suo futuro. Mertens vorrebbe rimanesse a Napoli (ha già respinto l'offerta del Dortmund) e lo ha fatto sapere a de Laurentiis, ma per ora non c'è accordo sul rinnovo del contratto. Il problema è economico, con il presidente che punta a una riduzione dell'ingaggio, soluzione finora sempre respinta dall'entourage del giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per lui, come per Callejon, con il Napoli che rischia di perderlo a zero a giugno.