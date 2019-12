Atletico Madrid: alternative Piatek-Mertens se non arrivasse subito Cavani

INCROCI DI MERCATO

Mesi di pressing su Edinson Cavani hanno fatto effetto: l'attaccante del Paris Saint Germain ha un accordo con l'Atletico Madrid e vestirà la casacca dei Colchoneros, subito o in estate. Il problema è che Simeone ha bisogno di una prima punta già a gennaio e non è detto che il Psg lasci partire subito il Matador, ecco perché in casa Atletico si stanno valutando cinque alternative di cui due portano dritte in Serie A.

È il quotidiano madridista AS ad illustrare i profili su cui l'Atletico Madrid si sta concentrando. Si parte da Krzysztof Piatek, che al Milan sta vivendo una brutta stagione e si vedrà chiusi ulteriormente gli spazi dopo l'ingaggio di Ibrahimovic. Un affare che andrebbe a genio anche ai rossoneri che stanno pensando a Petagna come vice dello svedese ma solo in caso di uscita del polacco. In Spagna, però, puntano al prestito secco di Piatek più che ad un acquisto a titolo definitivo.

Si passa poi a Dries Mertens, che era già stato valutato dopo l'addio di Griezmann. Il vero problema è che non è una prima punta anche se il contratto in scadenza giugno faciliterebbe le eventuali trattative con il Napoli. I Colchoneros valutano pure Patrick Cutrone, definito più che altro un profilo futuribile, Bakambu (Sochaux) e anche Paco Alcacer (Borussia Dortmund).