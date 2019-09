Napoli, Mertens: "Juve shock, ma io non mollo". Koulibaly: "Lo scudetto lo vinciamo noi"

A CACCIA DI RISCATTO

"Ogni tanto dico bugie, ma non simulo". Dries Mertens ride alla fine dell'intervista con il Corriere della Sera. Il rigore di Firenze e le annesse polemiche, in realtà, non sono state al centro della conversazione, nella quale si è parlato di futuro ("Dirigente al Napoli? Voglio continuare a giocare") e della sconfitta con la Juve. "Perdere in quel modo è stato bruttissimo, ma non molliamo: questo possiamo prometterlo". Verso Napoli-Sampdoria

Tutto gira intorno alla parola chiave, fino a qualche anno fa un tabù: lo scudetto. Mertens non fa proclami, imitando il presidente De Laurentiis. Ma di una cosa è sicuro: "Il club non ha venduto i gioielli e ha anche comprato. Questa è una società che cresce anno dopo anno, magari l’ultimo passo è quello più difficile. Serve sacrificio e pazienza". Come dire, i presupposti sono quelli giusti.