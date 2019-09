Napoli, Koulibaly: "L'autogol con la Juve? Mi sono ripreso in fretta"

LE DICHIARAZIONI

Il Napoli, dopo la sosta per le Nazionali, vuole ripartire con il piede giusto al San Paolo contro la Sampdoria. Gli azzurri devono riscattarsi e dimenticare la sconfitta con la Juventus, una sconfitta a dir poco dolorosa per come è maturata. Il protagonista in negativo di quel match era stato Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese mostra però di aver già cancellato quanto accaduto allo Stadium: "L'autogol? Mi sono ripreso molto in fretta". Verso Napoli-Sampdoria

Nell'anticipazione di un'intervista al Corriere dello Sport, il centrale torna invece alla rete decisiva segnata il 22 aprile 2018 ai bianconeri: "Resta un momento bellissimo. "Quando l'ho fatto ho sentito tutti i napoletani sulla terra che vibravano con me e che hanno goduto per questa vittoria molto importante". Il successo non bastò a conquistare lo scudetto perché la settimana successiva la squadra allora allenata da Sarri venne sconfitta 3-0 a Firenze. Ora sulla panchina siede Ancelotti ma il tricolore resta un obiettivo dei partenopei, chiamati ad evitare quindi nuovi passi falsi.

