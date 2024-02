Napoli, Mazzarri: "È stata una sofferenza. Su Kvara era rigore netto"

Napoli-Verona, in palio punti pesanti al Maradona



































Walter Mazzarri si gode la vittoria in rimonta contro il Verona che avvicina il Napoli alla zona Champions League. "Quando si fa fatica c'è più gusto alla fine - ha detto l'allenatore toscano -. Sarebbe stato meglio aprirla e chiuderla prima. È stata una sofferenza per noi in panchina". Il possibile rigore su Kvaratskhelia nel primo tempo. "Il rigore mi sembra netto, l'arbitro ci sta che possa non averlo visto, ma il Var doveva richiamarlo e dare il rigore". Il caso Zielinski: "Non ci sono problemi, fino a giugno dovrà dare il massimo. Se sarà in buono stato non ci saranno problemi".